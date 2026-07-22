Durante la seconda giornata degli Europei Giovanili di tiro con l’arco a Roma, le squadre italiane hanno conquistato sei finali da medaglia. Le competizioni di arco ricurvo e compound coinvolgono ancora juniores e allievi, con gare a squadre e Mixed Team sia maschili che femminili. La manifestazione prosegue con le categorie giovanili impegnate nelle fasi decisive, mentre le squadre italiane si preparano per le finali in programma nei prossimi giorni.

La seconda giornata degli Europei Giovanili di tiro con l’arco è ufficialmente andata in archivio a Roma. Arco ricurvo e arco compound ancora impegnati nella cornice capitolina, con le categorie juniores e allievi protagoniste, in particolare nelle gare a squadre sia per genere sia in Mixed Team. Ecco come sono andate le cose, con tante notizie positive dai colori azzurri. Arco ricurvo Nel t orneo maschile allievi, il trio azzurro formato da Niccolò Mazzuoli, Mattia Menditto e Matteo Poiana si esalta arrivando sino alla finalissima, che si terrà il prossimo 24 luglio contro la Francia. Percorso straordinario quello degli arcieri del Bel Paese che battono con un doppio 6-2 Gran Bretagna e Ucraina e poi rifilano un importante 5-1 alla Turchia per approdare all’atto che varrà l’oro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro con l’arco: le squadre azzurre prenotano sei finali da medaglia agli Europei Giovanili

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