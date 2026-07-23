Due finali individuali nel torneo di tiro con l’arco compound agli Europei Giovanili si disputeranno domani, con l’Italia ancora in corsa. Dopo aver concluso la giornata con sei finali a squadre, gli atleti italiani si preparano a sfidarsi per le medaglie nel settore individuale. Le competizioni si svolgono a Roma e coinvolgono giovani arcieri in rappresentanza del paese.

Dopo le sei finali a squadre raggiunte ieri, l’Italia del tiro con l’arco agli Europei Giovanili in corso di svolgimento a Roma sorride ancora: per la pattuglia azzurra infatti arrivano altri due atti da medaglia da disputare, questa volta dai tornei individuali, in particolare nel compound. Arco compound Brilla la stella di Fabrizio Aloisi fra gli juniores al maschile: l’arciere del Bel Paese si giocherà l’oro continentale di categoria contro il tedesco Noah Nuber, già titolare della formazione della Germania a livello seniores. Eccellente il percorso di Aloisi che ha eliminato, nell’ordine: l’olandese Schiphorst (146-142), il neutrale Nikolaev (148-138), il turco Sezgin (145-143) e in semifinale il britannico Clark (144-141). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Tiro con l’arco: l’Italia raggiunge due finali individuali nel compound agli Europei Giovanili

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