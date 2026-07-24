Tiro a segno doppietta tedesca nella pistola automatica ad Hangzhou
Nella finale di tiro a segno a Hangzhou, la Germania conquista due medaglie nella gara di pistola automatica da 25 metri maschile. Oliver Geis si aggiudica l'oro, seguito dal connazionale Emanuel Mueller che ottiene l'argento. Nessuna informazione è stata fornita sui punteggi o sui dettagli delle performance dei concorrenti. La competizione fa parte della tappa di Coppa del Mondo 2026.
Arriva la doppietta tedesca nella finale della pistola automatica da 25 metri maschile della tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: si impone Oliver Geis davanti al connazionale Emanuel Mueller. Escono di scena nelle qualificazioni i due italiani al via, Massimo Spinella e Riccardo Mazzetti. Nell’ultimo atto il derby teutonico premia Oliver Geis, che eguaglia il record del mondo con 3540, superando il connazionale Emanuel Mueller, secondo a quota 3140. Gradino più basso del podio per il cinese He Shiyu, uscito in terza posizione con 2735 dopo essere stato battuto allo shoot-off da Mueller. Resta ai piedi del podio il transalpino Jean Quiquampoix, quarto con 2330. 🔗 Leggi su Oasport.it
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