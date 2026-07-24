tim summer hits il cast della terza puntata

Il venerdì sera di Rai 1 torna a riaccendersi con la musica dell’estate e un nuovo appuntamento di Tim Summer Hits, in onda da Piazza del Popolo, a Roma, con Carlo Conti e Andrea Delogu alla conduzione. Il cast della terza puntata del 24 luglio 2026. Sul palco, per la terza puntata dello show, saliranno: Quando va in onda Tim Summer Hits. L’appuntamento con Tim Summer Hits, registrato dal 21 al 24 giugno, proseguirà su Rai 1 venerdì 31 luglio, per poi chiudere il viaggio musicale dell’estate con lo speciale Tim Summer Hits Remix, in onda venerdì 7 agosto. Tutte le puntate, come di consueto, saranno trasmesse in contemporanea anche su Rai Radio 2, con collegamenti, interviste e contenuti esclusivi dal backstage, curati da Nicol Angelozzi, e saranno disponibili in streaming e on demand su RaiPlay. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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TIM SUMMER HITS 2026 IL 21-22-23 E 24 GIUGNO: ELENCO ARTISTI E INFO

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