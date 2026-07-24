Tim Summer Hits il cast della terza puntata
Venerdì sera, Rai 1 trasmette la terza puntata di Tim Summer Hits da Piazza del Popolo a Roma, con Carlo Conti e Andrea Delogu alla conduzione. La serata si concentra sulla musica estiva, con il cast che si esibisce dal vivo. La trasmissione si svolge in diretta, con pubblico presente in loco. Non sono stati forniti dettagli sui nomi degli artisti o sulle esibizioni previste.
Il venerdì sera di Rai 1 torna a riaccendersi con la musica dell’estate e un nuovo appuntamento di Tim Summer Hits, in onda da Piazza del Popolo, a Roma, con Carlo Conti e Andrea Delogu alla conduzione. Il cast della terza puntata del 24 luglio 2026. Sul palco, per la terza puntata dello show, saliranno: Quando va in onda Tim Summer Hits. L’appuntamento con Tim Summer Hits, registrato dal 21 al 24 giugno, proseguirà su Rai 1 venerdì 31 luglio, per poi chiudere il viaggio musicale dell’estate con lo speciale Tim Summer Hits Remix, in onda venerdì 7 agosto. Tutte le puntate, come di consueto, saranno trasmesse in contemporanea anche su Rai Radio 2, con collegamenti, interviste e contenuti esclusivi dal backstage, curati da Nicol Angelozzi, e saranno disponibili in streaming e on demand su RaiPlay. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
TIM SUMMER HITS 2026 IL 21-22-23 E 24 GIUGNO: ELENCO ARTISTI E INFO
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