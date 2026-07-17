Venerdì 17 luglio, su Rai 1, va in onda la prima puntata di Tim Summer Hits, la serata musicale estiva. La trasmissione sarà disponibile anche su RaiPlay e in diretta su Rai Radio2. La scaletta della serata comprende vari artisti, ma i dettagli sui nomi non sono stati ancora comunicati. La puntata segna l’inizio di una serie di appuntamenti estivi dedicati alla musica.

L’estate sta entrando davvero nel vivo su Rai. Arriva infatti TIM Summer Hits, in onda venerdì 17 luglio in prima serata su Rai 1, disponibile anche su RaiPlay e in contemporanea su Rai Radio2. Con Carlo Conti e Andrea Delogu come conduttori, la serata si svolgerà a Piazza del Popolo, nel cuore di Roma, e vedrà come protagonisti alcuni artisti della musica italiana e le canzoni che accompagneranno la stagione estiva. Scopriamo maggiori dettagli. Tim Summer Hits 2026: il cast e orario in tv. Dopo il debutto, TIM Summer Hits tornerà in prima serata su Rai per tre serate, rispettivamente martedì 21, venerdì 24 e venerdì 31 luglio. Infine, a chiudere il ciclo, ci sarà lo speciale Il meglio di TIM Summer Hits in onda venerdì 7 agosto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Tim Summer Hits, il cast della prima puntata della serata musicale: la scaletta

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