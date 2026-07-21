Stasera, martedì 21 luglio, torna in prima serata su Rai 1 il programma Tim Summer Hits. Dopo il debutto di venerdì scorso, i conduttori Carlo Conti e Andrea Delogu riprendono il loro ruolo per la seconda puntata stagionale. La trasmissione continua a proporre musica dal vivo e intrattenimento, con un pubblico presente in studio. La puntata si svolge in una cornice estiva e festosa.

Dopo il debutto di venerdì scorso, Carlo Conti e Andrea Delogu tornano questa sera, martedì 21 luglio, con il secondo appuntamento stagionale di Tim Summer Hits, in onda in prima serata su Rai 1. La musica dal vivo avrà luogo, come sempre, in Piazza del Popolo a Roma, con lo show disponibile anche su RaiPlay e in contemporanea su Rai Radio2. Il cast della seconda puntata del 21 luglio 2026. Nel corso della serata si alterneranno sul palco: Quando va in onda Tim Summer Hits 2026. Le puntate sono state registrate dal 21 al 24 giugno. Per questo motivo nel cast figura anche Noemi, attualmente ‘a riposo’ dopo l’ incidente sul palco a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, che l’ha costretta al ricovero in ospedale. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Tim Summer Hits, il cast della seconda puntata

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