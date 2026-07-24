Tim Summer Hits 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la terza puntata
Stasera, venerdì 24 luglio alle 21:30, su Rai 1 viene trasmessa la terza puntata di Tim Summer Hits 2026. L’evento musicale si svolge in diretta da Piazza del Popolo, nel centro di Roma. La trasmissione è visibile anche in streaming, consentendo di seguire l’appuntamento da diversi dispositivi. L’evento è gratuito e presenta artisti e canzoni legate alla stagione estiva.
. Questa sera, venerdì 24 luglio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Tim Summer Hits 2026, il grande evento musicale gratuito che ha portato a Piazza del Popolo, cuore della città di Roma, gli artisti, le canzoni e le emozioni che accompagneranno la stagione estiva. Dove vedere Tim Summer Hits 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. Le varie serate, come detto, andranno in onda il martedì e venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Tim Summer Hits 2026 streaming live. Non solo tv. Sarà possibile segurle anche in live streaming, tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it, e su Rai Radio2, con collegamenti, contenuti esclusivi e interviste dal backstage affidati a Nicol Angelozzi. 🔗 Leggi su Tpi.it
TIM Summer Hits - Achille Lauro
Notizie e thread social correlati
Tim Summer Hits 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntataVenerdì 17 luglio 2026 alle 21:30, su Rai 1, va in onda la prima puntata di Tim Summer Hits 2026.
Tim Summer Hits 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntataMartedì 21 luglio 2026 alle 21:30, su Rai 1, va in onda la seconda puntata di Tim Summer Hits 2026.
Temi più discussi: TIM Summer Hits - S2026E1 - Puntata del 17/07/2026 - Video; Tim Summer Hits 2026, i cantanti della seconda puntata; Tim Summer Hits 2026, stasera su Rai 1: scaletta e cantanti della seconda puntata; Seconda puntata di Tim Summer Hits 2026: ecco chi sono i cantanti sul palco con Carlo Conti e Andrea Delogu.
Gli artisti in scaletta nella terza puntata dei Tim Summer Hits 2026, in programma venerdì 24 luglio in prima serata su Rai1. #TimSummerHits #Scaletta #TerzaPuntata x.com
Sei la più bella d?l mondo, del mondo, del mondo E, no, non sono ubriaco Rocco Hunt canta La più bella del mondo sul palco del TIM Summer Hits 2026 #TIMSummerHits facebook
Tim Summer Hits 2026, i cantanti della terza puntataLa cantante è tra le artiste in maggior ascesa della scena musicale italiana. Ricordiamo i brani Amarcord, Tacchi (fra le dita), Taki, Sexy magica e Roulette. tg24.sky.it
Tutti i cantanti in scaletta della terza serata di Tim Summer Hits 2026Stasera 24 luglio su Rai 1 alle 21.30 va in onda la terza puntata di Tim Summer Hits 2026. Da Piazza del Popolo a Roma, Carlo Conti e Andrea Delogu sono pronti ad accogliere tutti gli artisti protagon ... iodonna.it