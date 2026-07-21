Martedì 21 luglio 2026 alle 21:30, su Rai 1, va in onda la seconda puntata di Tim Summer Hits 2026. L’evento musicale gratuito si tiene a Piazza del Popolo, nel centro di Roma. La serata presenta artisti e canzoni della stagione estiva, trasmessa in diretta tv e disponibile anche in streaming. La manifestazione coinvolge un pubblico numeroso e si svolge all’aperto, con esibizioni dal vivo.

. Questa sera, martedì 21 luglio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Tim Summer Hits 2026, il grande evento musicale gratuito che ha portato a Piazza del Popolo, cuore della città di Roma, gli artisti, le canzoni e le emozioni che accompagneranno la stagione estiva. Dove vedere Tim Summer Hits 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. Le varie serate, come detto, andranno in onda il martedì e venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Tim Summer Hits 2026 streaming live. Non solo tv. Sarà possibile segurle anche in live streaming, tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it, e su Rai Radio2, con collegamenti, contenuti esclusivi e interviste dal backstage affidati a Nicol Angelozzi. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Tim Summer Hits 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tim Summer Hits 2026 La Musica Italiana Torna a Splendere

Notizie e thread social correlati

Tim Summer Hits 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntataVenerdì 17 luglio 2026 alle 21:30, su Rai 1, va in onda la prima puntata di Tim Summer Hits 2026.

Tim Battiti Live 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntataQuesta sera, giovedì 9 luglio 2026, alle 21:30, la seconda puntata di Tim Battiti Live 2026 va in onda su Canale 5.

Temi più discussi: TIM Summer Hits - S2026E1 - Puntata del 17/07/2026 - Video; Tim Summer Hits 2026, la scaletta e i cantanti di stasera; Tim Summer Hits 2026, al via stasera su Rai 1: i cantanti del 17 luglio; Stasera in tv debutta Tim Summer Hits, con Carlo Conti, Andrea Delogu e oltre 80 artisti.

Tim Summer Hits 2026: la musica dell’estate torna stasera su Rai1 x.com

Tim Summer Hits cambia giorno (e anticipa la seconda puntata): ecco chi c'è in scaletta staseraTutte le anticipazioni sulla seconda puntata di Tim Summer Hits in onda stasera, martedì 21 luglio 2026, su Rai 1. cosmopolitan.com

Tim Summer Hits 2026, stasera su Rai 1 la seconda puntata: i cantanti del 21 luglioProsegue stasera, martedì 21 luglio, Tim Summer Hits 2026 su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti e Andrea Delogu. Cantanti, scaletta e anticipazioni di oggi. gazzetta.it

[Highlight] Trevon Brazile segna il triple per il suo primo canestro nella Summer League. reddit