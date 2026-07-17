Tim Summer Hits 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata

Da tpi.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì 17 luglio 2026 alle 21:30, su Rai 1, va in onda la prima puntata di Tim Summer Hits 2026. L’evento musicale gratuito si tiene a Piazza del Popolo, nel centro di Roma, e vede la partecipazione di vari artisti e canzoni estive. La diretta televisiva permette di seguire l’intera serata, disponibile anche in streaming. La trasmissione si svolge all’aperto, con pubblico presente nella piazza.

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. Questa sera, venerdì 17 luglio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Tim Summer Hits 2026, il grande evento musicale gratuito che ha portato a Piazza del Popolo, cuore della città di Roma, gli artisti, le canzoni e le emozioni che accompagneranno la stagione estiva. Dove vedere Tim Summer Hits 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. Le varie serate, come detto, andranno in onda il martedì e venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Tim Summer Hits 2026 streaming live. Non solo tv. Sarà possibile segurle anche in live streaming, tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it, e su Rai Radio2, con collegamenti, contenuti esclusivi e interviste dal backstage affidati a Nicol Angelozzi. 🔗 Leggi su Tpi.it

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