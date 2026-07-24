Tim Summer Hits 2026 stasera su Rai1 | la scaletta con ospiti e cantanti di venerdì 24 luglio

Stasera su Rai1 va in onda il secondo appuntamento di Tim Summer Hits 2026, l’evento musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. La manifestazione si svolge a Piazza del Popolo, nel centro di Roma. La scaletta include vari artisti e ospiti che si esibiscono durante la serata. La trasmissione è parte di una serie di eventi musicali estivi.

Prosegue il successo del TIM Summer Hits 2026, l’evento musicale dell’estate condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu dalla splendida cornice di Piazza del Popolo, nel cuore di Roma. Scopriamo gli ospiti e la scaletta della puntata di stasera, venerdì 24 luglio 2026 su Rai1. TIM Summer Hits 2026 date, stasera il terzo appuntamento su Rai1. Stasera, venerdì 24 luglio 2026, dalle ore 21.30 appuntamento con la terza puntata del TIM Summer Hits 2026, il programma musicale dell’estate di Rai1 presentato da Carlo Conti e Andrea Delogu. Sul palcoscenico allestito nella splendida Piazza del Popolo a Roma si alterneranno grandi nomi e cantanti della musica italiane ed internazionale con le hit protagoniste di questa calda estate 2026. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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TIM SUMMER HITS: CHI SI ESIBISCE STASERA!

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Tim Summer Hits 2026, stasera su Rai 1 la terza puntata: i cantanti del 24 luglioStasera su Rai 1 va in onda la terza puntata di Tim Summer Hits 2026, lo show musicale estivo.

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Gli artisti in scaletta nella terza puntata dei Tim Summer Hits 2026, in programma venerdì 24 luglio in prima serata su Rai1. #TimSummerHits #Scaletta #TerzaPuntata x.com

Tim Summer Hits 2026, i cantanti della terza puntataLa cantante è tra le artiste in maggior ascesa della scena musicale italiana. Ricordiamo i brani Amarcord, Tacchi (fra le dita), Taki, Sexy magica e Roulette. tg24.sky.it

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