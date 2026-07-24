Stasera su Rai 1 va in onda la terza puntata di Tim Summer Hits 2026, lo show musicale estivo. Vengono eseguiti i brani dei cantanti del 24 luglio. È il penultimo appuntamento prima del grande riassunto finale di questa edizione.

Terzo e penultimo appuntamento con lo show musicale estivo di Rai 1 in attesa del best of di questa edizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tim Summer Hits 2026, stasera su Rai 1 la terza puntata: i cantanti del 24 luglio

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Inizia l'edizione 2026 di Tim Summer Hits su Rai 1

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