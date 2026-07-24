Tim Summer Hits 2026 stasera su Rai 1 la terza puntata | i cantanti del 24 luglio
Stasera su Rai 1 va in onda la terza puntata di Tim Summer Hits 2026, lo show musicale estivo. Vengono eseguiti i brani dei cantanti del 24 luglio. È il penultimo appuntamento prima del grande riassunto finale di questa edizione.
Terzo e penultimo appuntamento con lo show musicale estivo di Rai 1 in attesa del best of di questa edizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Inizia l'edizione 2026 di Tim Summer Hits su Rai 1
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