tim summer hits 2026 scaletta ospiti e cantanti della seconda puntata del 21 luglio su rai1

Notizia in breve

La seconda puntata di Tim Summer Hits 2026 si terrà il 21 luglio a Piazza del Popolo, nel centro di Roma, e sarà trasmessa su Rai1. La serata sarà condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu. La scaletta include vari artisti e cantanti, anche se i nomi specifici non sono stati ancora comunicati. L’evento rappresenta una delle principali manifestazioni musicali dell’estate italiana.