Tim Summer Hits 2026 scaletta ospiti e cantanti della seconda puntata del 21 luglio su Rai1
La seconda puntata di Tim Summer Hits 2026 si terrà il 21 luglio a Piazza del Popolo, nel centro di Roma, e sarà trasmessa su Rai1. La serata sarà condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu. La scaletta include vari artisti e cantanti, anche se i nomi specifici non sono stati ancora comunicati. L’evento rappresenta una delle principali manifestazioni musicali dell’estate italiana.
Tutto pronto per la seconda puntata del TIM Summer Hits 2026, l’evento musicale dell’estate di Rai1 condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu dalla splendida cornice di Piazza del Popolo, nel cuore della Capitale. Scopriamo gli ospiti e la scaletta della puntata di stasera, martedì 21 luglio 2026. TIM Summer Hits 2026 date, la seconda puntata da Piazza del Popolo a Roma. Dopo il debutto di venerdì scorso, che ha riportato in prima serata tutta l’energia della grande musica dal vivo, torna il TIM Summer Hits 2026 con una nuova imperdibile puntata. Stasera, martedì 21 luglio 2026, dalle ore 21.30 in prima serata su Rai1 appuntamento con la seconda puntata dell’evento musicale dell’estate presentato da Carlo Conti e Andrea Delogu dalla magica cornice di Piazza del Popolo a Roma. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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Tim Summer Hits 2026: le anticipazioni (cantanti, scaletta) della prima puntataVenerdì 17 luglio alle 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Tim Summer Hits 2026, un evento musicale gratuito a Piazza del Popolo a Roma.
Temi più discussi: TIM Summer Hits - S2026E1 - Puntata del 17/07/2026 - Video; Tim Summer Hits 2026, la scaletta e i cantanti di stasera; Tim Summer Hits 2026, al via stasera su Rai 1: i cantanti del 17 luglio; Stasera in tv debutta Tim Summer Hits, con Carlo Conti, Andrea Delogu e oltre 80 artisti.
Tim Summer Hits 2026: la musica dell’estate torna stasera su Rai1 x.com
Arca di Noemi. Noemi · Tu cosa fai questa sera. MA TU, MA TU, MA TUUUU... Noemi Official sul palco del Tim Summer Hits 2026 nella sua Roma, in piazza del Popolo, con TU COSA FAI QUESTA SERA #Noemi #TimSummerHits #Noemiofficial #tuco facebook
Tim Summer Hits 2026, stasera su Rai 1 la seconda puntata: i cantanti del 21 luglioProsegue stasera, martedì 21 luglio, Tim Summer Hits 2026 su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti e Andrea Delogu. Cantanti, scaletta e anticipazioni di oggi. gazzetta.it
Tim Summer Hits 2026, scaletta, ospiti e cantanti della seconda puntata del 21 luglio su Rai1Torna il Tim Summer Hits 2026 con Carlo Conti e Andrea Delogu da Piazza del Popolo a Roma: la saletta del 21 luglio su Rai1. superguidatv.it
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