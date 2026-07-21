Tim Summer Hits 2026 | scaletta e cantanti della seconda puntata stasera su Rai 1

Stasera su Rai 1 alle 21:30 torna Tim Summer Hits 2026 con la seconda puntata, condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu. Tra i cantanti in scaletta ci sono artisti italiani e internazionali, con performance previste di vari generi musicali. La puntata include anche ospiti e momenti di intrattenimento live. La trasmissione si svolge in prima serata, con musica dal vivo e momenti di spettacolo.

Stasera su Rai 1 alle 21:30 torna Tim Summet Hits 2026 con la seconda puntata, ancora condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu: in scaletta anche Achille Lauro e Noemi A pochi giorni dal debutto, Tim Summer Hits 2026 torna stasera su Rai 1 con il secondo appuntamento, in onda alle 21:30 in chiaro e disponibile in contemporanea anche in streaming su RaiPlay. A guidare la serata, come di consueto, saranno Carlo Conti e Andrea Delogu, dal palco di Piazza del Popolo a Roma. Tra grandi ritorni, tormentoni estivi e nuove collaborazioni, saranno venti gli artisti che si alterneranno sul palco, spaziando tra pop, rap e cantautorato. La scaletta della seconda puntata: tutti i cantanti La seconda puntata di Tim Summer Hits 2026 vedrà salire sul palco questi artisti, che . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Tim Summer Hits 2026: le anticipazioni (cantanti, scaletta) della seconda puntataMartedì 21 luglio 2026 alle 21:30 su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata di Tim Summer Hits 2026.

Temi più discussi: TIM Summer Hits - S2026E1 - Puntata del 17/07/2026 - Video; Tim Summer Hits 2026, la scaletta e i cantanti di stasera; Tim Summer Hits 2026, al via stasera su Rai 1: i cantanti del 17 luglio; Stasera in tv debutta Tim Summer Hits, con Carlo Conti, Andrea Delogu e oltre 80 artisti.

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