Tim Summer Hits 2026 | scaletta e cantanti della seconda puntata stasera su Rai 1
Stasera su Rai 1 alle 21:30 torna Tim Summer Hits 2026 con la seconda puntata, condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu. Tra i cantanti in scaletta ci sono artisti italiani e internazionali, con performance previste di vari generi musicali. La puntata include anche ospiti e momenti di intrattenimento live. La trasmissione si svolge in prima serata, con musica dal vivo e momenti di spettacolo.
Stasera su Rai 1 alle 21:30 torna Tim Summet Hits 2026 con la seconda puntata, ancora condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu: in scaletta anche Achille Lauro e Noemi A pochi giorni dal debutto, Tim Summer Hits 2026 torna stasera su Rai 1 con il secondo appuntamento, in onda alle 21:30 in chiaro e disponibile in contemporanea anche in streaming su RaiPlay. A guidare la serata, come di consueto, saranno Carlo Conti e Andrea Delogu, dal palco di Piazza del Popolo a Roma. Tra grandi ritorni, tormentoni estivi e nuove collaborazioni, saranno venti gli artisti che si alterneranno sul palco, spaziando tra pop, rap e cantautorato. La scaletta della seconda puntata: tutti i cantanti La seconda puntata di Tim Summer Hits 2026 vedrà salire sul palco questi artisti, che . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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Tim Summer Hits 2026, scaletta, ospiti e cantanti della seconda puntata del 21 luglio su Rai1La seconda puntata di Tim Summer Hits 2026 si terrà il 21 luglio a Piazza del Popolo, nel centro di Roma, e sarà trasmessa su Rai1.
Tim Summer Hits 2026: le anticipazioni (cantanti, scaletta) della seconda puntataMartedì 21 luglio 2026 alle 21:30 su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata di Tim Summer Hits 2026.
Temi più discussi: TIM Summer Hits - S2026E1 - Puntata del 17/07/2026 - Video; Tim Summer Hits 2026, la scaletta e i cantanti di stasera; Tim Summer Hits 2026, al via stasera su Rai 1: i cantanti del 17 luglio; Stasera in tv debutta Tim Summer Hits, con Carlo Conti, Andrea Delogu e oltre 80 artisti.
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Arca di Noemi. Noemi · Tu cosa fai questa sera. MA TU, MA TU, MA TUUUU... Noemi Official sul palco del Tim Summer Hits 2026 nella sua Roma, in piazza del Popolo, con TU COSA FAI QUESTA SERA #Noemi #TimSummerHits #Noemiofficial #tuco facebook
Tim Summer Hits: Anticipazioni e Ospiti della seconda serata in onda oggi su Rai 1Nuovo appuntamento con Tim Summer Hits questa sera, martedì 21 luglio 2026, in prima serata su Rai 1. Conducono Carlo Conti e Andrea Delogu, ecco le Anticipazioni e gli ospiti della seconda serata. Ti ... comingsoon.it
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