Stasera su Rai 1 parte la nuova edizione di Tim Summer Hits 2026, con la diretta del 17 luglio. La trasmissione, condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu, torna in onda dopo il successo delle precedenti edizioni. La serata vedrà esibizioni di vari cantanti e artisti, con un focus sulle performance musicali dell’estate. La programmazione proseguirà nelle prossime serate, con appuntamenti dedicati alla musica dal vivo.

Dopo il grande successo delle prime edizioni, la grande musica dell'estate torna in tv su Rai 1 a partire da stasera, venerdì 17 luglio, con la nuova edizione del Tim Summer Hits, condotta ancora una volta da Carlo Conti e Andrea Delogu, già al timone delle ultime due edizioni. Anche per quest'anno, a ospitare l'evento è stata la storica Piazza del Popolo di Roma, teatro delle quattro serate registrate nei giorni scorsi. Stasera, per la prima serata del Tim Summer Hits 2026, saliranno sul palco alcuni dei protagonisti di questa estate in musica: Angelina Mango e Marco Mengoni Anna Annalisa Arisa Ditonellapiaga Fred De Palma e... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tim Summer Hits 2026, al via stasera su Rai 1: i cantanti del 17 luglio

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