Stasera va in onda la terza puntata di Tim Summer Hits 2026 su Rai 1, con 29 artisti che si esibiranno in Piazza del Popolo a Roma. La trasmissione include performance musicali e ospiti ancora da annunciare. La serata si svolge nel rispetto delle normative sul pubblico e si concentra sulla musica dal vivo. La prima serata di Rai 1 continuerà con questa programmazione estiva fino a nuova comunicazione.

Eccezionalmente Tim Summer Hits torna anche stasera con altri 29 artisti pronti ad animare Piazza del Popolo a Roma e la prima serata di Rai 1 L'estate televisiva è sempre molto "musicale" e questa settimana ne è certamente l'emblema: dopo un primo appuntamento, martedì, con Tim Summer Hits 2026, il ritorno di Battiti su Canale 5 giovedì, stasera su Rai 1, eccezionalmente, toccherà ancora una volta allo show condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. Dalle 21.30, il palco allestito in Piazza del Popolo a Roma tornerà ad accogliere alcuni dei protagonisti della musica italiana, oltre venti artisti tra grandi nomi della scena pop, rap e urban, con le canzoni che stanno accompagnando l'estate del pubblico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tim Summer Hits 2026, stasera la terza puntata su Rai 1: tutti gli ospiti e la scaletta

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TIM SUMMER HITS: CHI SI ESIBISCE STASERA!

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