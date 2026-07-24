Tim Summer Hits 2026 stasera la terza puntata su Rai 1 | tutti gli ospiti e la scaletta
Stasera va in onda la terza puntata di Tim Summer Hits 2026 su Rai 1, con 29 artisti che si esibiranno in Piazza del Popolo a Roma. La trasmissione include performance musicali e ospiti ancora da annunciare. La serata si svolge nel rispetto delle normative sul pubblico e si concentra sulla musica dal vivo. La prima serata di Rai 1 continuerà con questa programmazione estiva fino a nuova comunicazione.
Eccezionalmente Tim Summer Hits torna anche stasera con altri 29 artisti pronti ad animare Piazza del Popolo a Roma e la prima serata di Rai 1 L'estate televisiva è sempre molto "musicale" e questa settimana ne è certamente l'emblema: dopo un primo appuntamento, martedì, con Tim Summer Hits 2026, il ritorno di Battiti su Canale 5 giovedì, stasera su Rai 1, eccezionalmente, toccherà ancora una volta allo show condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. Dalle 21.30, il palco allestito in Piazza del Popolo a Roma tornerà ad accogliere alcuni dei protagonisti della musica italiana, oltre venti artisti tra grandi nomi della scena pop, rap e urban, con le canzoni che stanno accompagnando l'estate del pubblico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
TIM SUMMER HITS: CHI SI ESIBISCE STASERA!
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