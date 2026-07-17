Stasera su Rai 1 va in onda la prima puntata di Tim Summer Hits 2026, condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu. La manifestazione musicale presenta una scaletta con diversi artisti e ospiti, anche se i nomi specifici non sono stati ancora annunciati. L’evento durerà diverse serate e sarà trasmesso in diretta, offrendo performance dal vivo e interviste con i protagonisti della musica italiana.

Da stasera su Rai 1 al il via Tim Summer Hits, la manifestazione musicale condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu che farà compagnia al pubblico per quattro settimane: ecco la scaletta della puntata e il calendario dell'edizione Se l'estate musicale di Mediaset va avanti a gonfie vele da settimane, quella della RAI comincia stasera su Rai 1 con la prima puntata di Tim Summer Hits 2026, in onda dalle 21:30. Lo show, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, torna nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo a Roma, portando sul palco alcuni dei protagonisti della musica italiana e i brani destinati a diventare la colonna sonora dell'estate. Le cinque puntate saranno visibili anche in streaming su RaiPlay e ascoltabili in contemporanea su Rai Radio2, che seguirà l'evento con collegamenti dal backstage, interviste e contenuti esclusivi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tim Summer Hits 2026, la scaletta e gli ospiti della prima puntata in onda stasera su Rai 1

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