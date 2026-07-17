TIM Summer Hits 2026 stasera su Rai 1 la prima puntata | ecco gli artisti in scaletta registrata circa un mese fa

Stasera su Rai 1 va in onda la prima puntata di TIM Summer Hits 2026, registrata circa un mese fa. La trasmissione, condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu, si svolge a Piazza del Popolo, a Roma. La scaletta degli artisti comprende vari successi della stagione estiva. La diretta è prevista in prima serata e coinvolge un pubblico televisivo.

L’estate musicale di Rai 1 entra nel vivo con il debutto di TIM Summer Hits, in onda stasera, venerdì 17 luglio, in prima serata. Alla conduzione tornano Carlo Conti e Andrea Delogu, pronti ad accompagnare il pubblico in un viaggio tra i grandi successi della stagione dal suggestivo scenario di Piazza del Popolo, a Roma. È importante ricordare che la puntata non è in diretta: lo show è stato registrato circa un mese fa durante gli eventi live organizzati nella capitale e viene proposto questa sera nella sua versione televisiva. Gli artisti della prima puntata. Sul palco si alterneranno alcuni dei protagonisti più amati della musica italiana.... 🔗 Leggi su Funweek.it

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Tim Summer Hits 2026, la scaletta e gli ospiti della prima puntata in onda stasera su Rai 1Stasera su Rai 1 va in onda la prima puntata di Tim Summer Hits 2026, condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu.

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