Venerdì 24 luglio 2026 alle 21,30 su Rai 1 si è tenuta la terza puntata di Tim Summer Hits 2026, un evento musicale gratuito a Piazza del Popolo a Roma. La serata ha visto esibirsi vari artisti con una scaletta di canzoni estive. La manifestazione, che si svolge nella capitale, ha coinvolto un pubblico presente in piazza, trasmettendo musica dal vivo in un contesto all'aperto.

. Questa sera, venerdì 24 luglio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Tim Summer Hits 2026, il grande evento musicale gratuito che ha portato a Piazza del Popolo, cuore della città di Roma, gli artisti, le canzoni e le emozioni che accompagneranno la stagione estiva. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (cantanti, scaletta). A guidare le cinque serate in programma saranno ancora una volta Carlo Conti e Andrea Delogu, protagonisti di uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico. Sul palco si alterneranno oltre 80 artisti, pronti a regalare performance, successi e momenti speciali in una cornice unica. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Tim Summer Hits 2026: le anticipazioni (cantanti, scaletta) della terza puntata

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TIM SUMMER HITS - ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA VENERDÌ 24 LUGLIO 2026 SU RAI UNO

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Gli artisti in scaletta nella terza puntata dei Tim Summer Hits 2026, in programma venerdì 24 luglio in prima serata su Rai1. #TimSummerHits #Scaletta #TerzaPuntata x.com

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