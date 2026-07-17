Tim Summer Hits 2026 | le anticipazioni cantanti scaletta della prima puntata

Da tpi.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 17 luglio alle 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Tim Summer Hits 2026, un evento musicale gratuito a Piazza del Popolo a Roma. La serata presenta artisti e canzoni che accompagneranno l’estate. La scaletta include brani di vari cantanti e gruppi, senza dettagli specifici sui nomi. La trasmissione si svolge in diretta dalla città, con esibizioni dal vivo di diversi interpreti.

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. Questa sera, venerdì 17 luglio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Tim Summer Hits 2026, il grande evento musicale gratuito che ha portato a Piazza del Popolo, cuore della città di Roma, gli artisti, le canzoni e le emozioni che accompagneranno la stagione estiva. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (cantanti, scaletta). A guidare le cinque serate in programma saranno ancora una volta Carlo Conti e Andrea Delogu, protagonisti di uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico. Sul palco si alterneranno oltre 80 artisti, pronti a regalare performance, successi e momenti speciali in una cornice unica. 🔗 Leggi su Tpi.it

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TIM SUMMER HITS - ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA VENERDÌ 17 LUGLIO 2026 SU RAI UNO

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