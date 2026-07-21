Martedì 21 luglio 2026 alle 21:30 su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata di Tim Summer Hits 2026. La serata si è svolta a Piazza del Popolo, nel centro di Roma, con un evento musicale gratuito. Sul palco si sono esibiti vari artisti con le loro canzoni, attirando un pubblico numeroso e appassionato. La scaletta prevedeva performance di diversi cantanti, senza interruzioni o pause tra gli interventi.

. Questa sera, martedì 21 luglio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Tim Summer Hits 2026, il grande evento musicale gratuito che ha portato a Piazza del Popolo, cuore della città di Roma, gli artisti, le canzoni e le emozioni che accompagneranno la stagione estiva. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (cantanti, scaletta). A guidare le cinque serate in programma saranno ancora una volta Carlo Conti e Andrea Delogu, protagonisti di uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico. Sul palco si alterneranno oltre 80 artisti, pronti a regalare performance, successi e momenti speciali in una cornice unica. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Tim Summer Hits 2026: le anticipazioni (cantanti, scaletta) della seconda puntata

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TIM SUMMER HITS - ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA VENERDÌ 17 LUGLIO 2026 SU RAI UNO

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Tim Summer Hits 2026, scaletta, ospiti e cantanti della seconda puntata del 21 luglio su Rai1La seconda puntata di Tim Summer Hits 2026 si terrà il 21 luglio a Piazza del Popolo, nel centro di Roma, e sarà trasmessa su Rai1.

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