A Trani, durante la tappa di Tim Battiti Live, la serata è stata condotta da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. La scaletta ha incluso hit estive e scenografie con vista mare, attraversando località pugliesi come Martina Franca, Bari e Alberobello. Tra i momenti discussi, il pubblico ha commentato il “problema” del figlio di una cantante nota, e il primo cantante di Sanremo presente nello show ha ricevuto un punteggio di 8.

Nuova tappa di Tim Battiti Live su Canale 5. Sul palco di Trani, Ilary Blasi conduce con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia una serata che scorre tra hit estive, scenografie vista mare e le immancabili incursioni nelle più belle località della Puglia, da Martina Franca a Bari, fino ad Alberobello. Il copione è quello che il pubblico conosce bene: musica, leggerezza e ritmo. A catturare l’attenzione, però, non sono solo le canzoni. Anna Tatangelo sorprende tutti con una confessione tenera e inaspettata sul figlio Andrea, raccontando con orgoglio il rapporto che li lega oggi e il prezioso aiuto che le dà con la piccola Beatrice. Samuray Jay, invece, conferma di essere uno degli artisti del momento: regala i braccialetti ricevuti dai fan, racconta la fatica di un successo arrivato all’improvviso e conquista il pubblico con la sua spontaneità. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Tim Battiti Live, pagelle 23 luglio: il “problema” del figlio di Anna Tatangelo (8), il primo cantante di Sanremo (8)

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