La terza puntata di Tim Battiti Live 2026 è andata in onda giovedì 16 luglio da Trani, con numerosi artisti sul palco. Anna ha ricevuto il massimo dei voti, 10, per la sua performance travolgente, mentre Mengoni ha inciampato sul look, valutato 2. Clementino ha portato energia pura, anche lui con un 10. La musica dell’estate ha riempito la serata su Canale 5 con esibizioni di vari cantanti.

La musica dell’estate è tornata a invadere Canale 5 con la terza puntata di Tim Battiti Live 2026, in onda giovedì 16 luglio dalla suggestiva Piazza Quercia di Trani (e non solo). Sullo sfondo il mare, davanti al palco una folla pronta a cantare qualsiasi ritornello e, al centro, ci sono ancora loro tre: Ilary Blasi affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Lo show ha viaggiato anche lontano dal palco principale grazie alle esibizioni di Battiti on the road: dai trulli di Alberobello al lungomare di Bari, la Puglia è diventata ancora una volta protagonista insieme alla musica e all’energia che solo un live sa donare al pubblico. Tra abiti capaci di mettere alla prova anche la più indulgente delle giurie, domande sorprendentemente profonde arrivate dal pubblico e artisti accolti come autentiche star, ecco le nostre pagelle. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tim Battiti Live, pagelle del 16 luglio: Anna travolgente (10), Mengoni inciampa sul look (2), Clementino energia pura (10)

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