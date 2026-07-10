Il 9 luglio, Tim Battiti Live ha visto una performance deludente della coppia Blasi-Rovazzi, valutata 4, mentre Emma ha ricevuto un 8 per la sua esibizione. Cristiano Malgioglio si è distinto per la sua umiltà. La puntata ha mostrato continuità rispetto alle precedenti, con alcune performance che sono state giudicate meno riuscite e altre che hanno ottenuto riconoscimenti più elevati. La serata si è svolta secondo le dinamiche abituali del festival musicale.

Se il buongiorno si vede dal mattino, l’estate musicale di Tim Battiti Live ci sta condannando a un eterno giorno della marmotta. La puntata del 9 luglio, condotta da Ilary Blasi, Fabio Rovazzi con Daniele Battaglia ha confermato il trend: tanta nostalgia, qualche lampo di classe purissima e una conduzione che ha la stessa fluidità del traffico sulla Salerno-Reggio Calabria a Ferragosto. Siamo pronti? Ecco i voti ai protagonisti della serata. Irama – Voto: 5. Ma qualcuno sa come sta davvero Irama? Perché vederlo sul palco a cantare Cabana e Mediterraneo per l’ennesima volta mi ha messo una specie di malinconia addosso. È un loop infinito che va avanti da anni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tim Battiti Live, pagelle del 9 luglio: la coppia Blasi-Rovazzi non funziona (4), Emma stellare (8), l’umiltà di Cristiano Malgioglio

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