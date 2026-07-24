TikTok finisce nel mirino di Bruxelles | Gli account per i minori non sono sicuri
La Commissione europea ha contestato a TikTok potenziali violazioni della legge sui servizi digitali, affermando che gli account dedicati ai minori non sono sufficientemente sicuri. Se le accuse verranno confermate, il social network potrebbe essere soggetto a una multa fino al 6% del fatturato annuo. La contestazione si basa su presunte mancanze nelle misure di protezione e sicurezza degli utenti più giovani. La questione è attualmente al vaglio delle autorità europee competenti.
Gli account per i minori non sono sicuri. La Commissione europea contesta a TikTok una possibile violazione della legge sui servizi digitali ( DSA ) e ora il social network rischia una multa fino al 6% del fatturato annuo. Bruxelles contesta alla piattaforma il modo in cui gestisce la visibilità degli account dei giovani utenti. I minori infatti possono scegliere di impostare come “pubblico” il loro profilo e consentono così anche alle persone che non hanno un account di visualizzare i propri contenuti. In questo modo gli adolescenti sono esposti ad ampi rischi, soprattutto incompatibili con gli standard di tutela previsti dalla normativa europea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Segui gli aggiornamenti su TikTok.
Notizie e thread social correlati
L’Ue contro TikTok: “Account dei minori non sicuri”La Commissione europea ha dichiarato che gli account dei minori su TikTok sono troppo esposti e mancano di tutele adeguate.
L’Ue contro TikTok: «Perché i dati dei minori sono in pericolo». Gli account a rischio e le regole «facili da aggirare»La Commissione europea ha espresso preoccupazione riguardo alla sicurezza dei minori su TikTok.
Argomenti più discussi: Neymar nel mirino: torneo di poker mentre il Santos è in Venezuela; Non solo Cina e Canada: anche l'Italia può finire nel mirino della nuova guerra commerciale americana; Fascisti da combattere con i fucili: bufera su Pacini, candidato sindaco del Pd milanese. VIDEO.
Report. . Il procuratore Gabriele Giuffrida indagato: nel mirino la dichiarazione dei redditi della GG 11 Srl La Procura di Roma ha aperto un fascicolo d'indagine nei confronti del procuratore sportivo Gabriele Giuffrida. Secondo l'ipotesi investigativa, la sua so facebook
Napoli, salumeria star di TikTok nel mirino: bandito in fuga con 7.000 euroL’emergenza criminalità non accenna ad allentare la presa intorno all’area ovest di Napoli. A finire nel mirino, questa volta, è stata la salumeria di via Michelangelo da Caravaggio La Fonte Lattea, ... ilmattino.it