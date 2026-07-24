TikTok finisce nel mirino di Bruxelles | Gli account per i minori non sono sicuri

La Commissione europea ha contestato a TikTok potenziali violazioni della legge sui servizi digitali, affermando che gli account dedicati ai minori non sono sufficientemente sicuri. Se le accuse verranno confermate, il social network potrebbe essere soggetto a una multa fino al 6% del fatturato annuo. La contestazione si basa su presunte mancanze nelle misure di protezione e sicurezza degli utenti più giovani. La questione è attualmente al vaglio delle autorità europee competenti.

Gli account per i minori non sono sicuri. La Commissione europea contesta a TikTok una possibile violazione della legge sui servizi digitali ( DSA ) e ora il social network rischia una multa fino al 6% del fatturato annuo. Bruxelles contesta alla piattaforma il modo in cui gestisce la visibilità degli account dei giovani utenti. I minori infatti possono scegliere di impostare come “pubblico” il loro profilo e consentono così anche alle persone che non hanno un account di visualizzare i propri contenuti. In questo modo gli adolescenti sono esposti ad ampi rischi, soprattutto incompatibili con gli standard di tutela previsti dalla normativa europea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su TikTok.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’Ue contro TikTok: “Account dei minori non sicuri”La Commissione europea ha dichiarato che gli account dei minori su TikTok sono troppo esposti e mancano di tutele adeguate.

L’Ue contro TikTok: «Perché i dati dei minori sono in pericolo». Gli account a rischio e le regole «facili da aggirare»La Commissione europea ha espresso preoccupazione riguardo alla sicurezza dei minori su TikTok.

Argomenti più discussi: Neymar nel mirino: torneo di poker mentre il Santos è in Venezuela; Non solo Cina e Canada: anche l'Italia può finire nel mirino della nuova guerra commerciale americana; Fascisti da combattere con i fucili: bufera su Pacini, candidato sindaco del Pd milanese. VIDEO.

Napoli, salumeria star di TikTok nel mirino: bandito in fuga con 7.000 euroL’emergenza criminalità non accenna ad allentare la presa intorno all’area ovest di Napoli. A finire nel mirino, questa volta, è stata la salumeria di via Michelangelo da Caravaggio La Fonte Lattea, ... ilmattino.it