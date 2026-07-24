La Commissione europea ha dichiarato che gli account dei minori su TikTok sono troppo esposti e mancano di tutele adeguate. La comunicazione riguarda le conclusioni preliminari sulla gestione della piattaforma rispetto alla sicurezza degli utenti giovani. Sono state evidenziate carenze nelle misure di protezione e nella privacy degli utenti minorenni. La Commissione ha richiesto a TikTok di migliorare le pratiche di tutela e di adottare misure più efficaci per garantire la sicurezza dei minori sulla piattaforma.

Account troppo esposti e tutele insufficienti per gli utenti minorenni. La Commissione europea ha comunicato a TikTok le conclusioni preliminari di un’ indagine secondo cui gli account dei minori sulla piattaforma non soddisfano gli standard di sicurezza previsti dal Digital Services Act (Dsa), il regolamento Ue sui servizi digitali e le piattaforme online. Al centro delle contestazioni ci sono le impostazioni predefinite degli account. Attualmente, infatti, i minori possono scegliere di rendere pubblico il proprio profilo, consentendo a chiunque – anche a utenti non registrati su TikTok – di visualizzare i contenuti pubblicati. Inoltre, i video condivisi dagli utenti tra i 16 e i 17 anni possono essere suggeriti ad altri attraverso il ‘Per te’, aumentando ulteriormente la loro visibilità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - L’Ue contro TikTok: “Account dei minori non sicuri”

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