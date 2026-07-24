L’Ue contro TikTok | Perché i dati dei minori sono in pericolo Gli account a rischio e le regole facili da aggirare

La Commissione europea ha espresso preoccupazione riguardo alla sicurezza dei minori su TikTok. Secondo quanto riferito, le impostazioni di privacy della piattaforma cinese non proteggono adeguatamente gli utenti più giovani, lasciandoli esposti a contatti indesiderati, cyberbullismo e comportamenti predatori. La Commissione sottolinea anche che le regole di sicurezza sono facilmente aggirabili, aumentando il rischio per i minori che usano l’app.

Per l’Unione Europea la piattaforma cinese TikTok non è ancora un posto sicuro per i ragazzi. In particolare, la Commissione sostiene che «le impostazioni di TikTok continuano a esporre i minori a rischi, tra cui contatti indesiderati, cyberbullismo e comportamenti predatori ». A essere contestata oggi, 24 luglio, è proprio una violazione del Digital Services Act (Dsa), la legge europea sui servizi digitali. Al centro delle contestazioni c’è il possibile mancato rispetto dell’articolo 28 del Dsa, che impone di assicurare un certo livello di sicurezza, privacy e tutela per gli utilizzatori minorenni. Se le accuse preliminari dovessero essere confermate, la Commissione potrebbe infliggere a TikTok una sanzione fino al 6% del fatturato annuo globale della società. 🔗 Leggi su Open.online

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Il Green Pass per i Social dell'UE: protezione dei minori o sorveglianza di massa

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