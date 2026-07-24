Un uomo anziano si presenta in una libreria di provincia nel sud degli Stati Uniti e inizia a comprare ritratti a matita appesi alle pareti di una caffetteria vicina. Acquista le opere uno alla volta e le restituisce ai soggetti raffigurati. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, contribuendo a diffondere il romanzo di cui è protagonista, diventato popolare negli Stati Uniti. La storia si sviluppa attraverso le azioni dell’uomo che, con gesti semplici, ha coinvolto la comunità locale e oltre.

Un vecchio arriva in una piccola città del sud degli Stati Uniti, entra in una caffetteria, osserva i ritratti a matita appesi alle pareti e comincia a comprarli, uno alla volta, per restituirli a chi vi è raffigurato. Non chiede nulla in cambio, se non una storia da ascoltare. Da questa premessa semplice e quasi fiabesca è nato “Theo of Golden”, il romanzo d’esordio dell’avvocato e cantautore americano Allen Levi, diventato uno dei fenomeni editoriali più sorprendenti degli ultimi anni, capace di scalare le classifiche del New York Times senza campagne pubblicitarie né presenza sui social. Un caso editoriale nato dal passaparola e non dal marketing. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Theo di Golden: il romanzo che ha conquistato l’America partendo da una libreria di provincia

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Why 'Theo of Golden' Has Touched Millions of Readers with Allen Levi and Oprah

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Dove c’è una libreria, anche nei luoghi meno fortunati, c’è sempre una luce accesa. Perché ogni libreria può diventare un formidabile punto di richiamo per menti che vogliono essere feliciIn molte aree, anche quelle meno fortunate, si trovano librerie con le luci accese e le scaffalature piene di libri.

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