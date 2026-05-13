In molte aree, anche quelle meno fortunate, si trovano librerie con le luci accese e le scaffalature piene di libri. Questi spazi si trasformano in punti di riferimento per chi cerca un momento di svago o di scoperta, offrendo un luogo accessibile e aperto a tutti. La presenza di librerie in quartieri difficili testimonia la volontà di mantenere aperta una finestra sul mondo attraverso la cultura e la lettura.

D ove c’è una libreria, anche nei luoghi meno fortunati, c’è sempre una luce accesa. Perché ogni libreria può diventare un formidabile punto di richiamo per menti che vogliono essere felici. Libri da leggere: i 12 finalisti Premio Strega 2026 X Con l’obiettivo di scovare la libreria più straordinaria dell’anno parte la prima edizione del premio “Liberia straordinaria” dell’ Associazione librai italiani (Ali) destinato alla struttura che meglio agisce sul territorio con progetti che esulano dalle competenze classiche di un “negozio per libri”. Nel corso dei mesi precedenti l’associazione ha chiesto ai lettori di segnalare la loro libreria preferita motivandone le ragioni: sono arrivate oltre 10.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dove c’è una libreria, anche nei luoghi meno fortunati, c’è sempre una luce accesa. Perché ogni libreria può diventare un formidabile punto di richiamo per menti che vogliono essere felici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Ara Lumiere presenta la collezione Wounds of Gold: anche una cicatrice può diventare forma, struttura e luceUn tema che riflette a pieno il progetto che è alla base di Ara Lumiere, che vede impiegate esclusivamente donne sopravvissute ad attacchi con acido,...

Libreria Idrusa di Alessano (LE), candidata come ‘Libreria straordinaria 2026’I l giorno 16 maggio, durante il Salone internazionale del Libro di Torino verrà proclamata la libreria vincitrice 2026.

Temi più discussi: Da Sveistrup a Veronesi, ecco le novità in libreria; Biblioteche di cortile, volontariato e cultura animano i quartieri Aler di Milano; Ecco dei libri con cui indagare i margini del visibile e riscoprire quel che è nascosto; Biblioteche di cortile a Milano: la cultura che rigenera i quartieri Aler.

In una città come Londra c'è sempre molta gente matta in giro, e tende a gravitare intorno alle librerie, perchè una libreria è uno dei pochi luoghi i cui si possa gironzolare a lungo senza tirar fuori un quattrino (Orwell, Memorie di un Libraio, 1936) x.com

Ho creato una libreria CNN super veloce per C++20 da zero. - reddit.com reddit

Dove si trova la libreria migliore al mondo del 2026Londra è da sempre la meta ideale per gli amanti della lettura, vista la presenza di incredibili librerie più o meno famose. Quella più conosciuta è la Daunt Books in High Street, che originariamente ... fanpage.it

Il Melograno, nel cuore di San Paolo, da 50 anni è un atto di resistenzaLa libreria che è nata negli anni Sessanta è sempre stata un punto di riferimento per gli abitanti di zona. Ora in negozio c’è Monica Lavopa ... torino.repubblica.it