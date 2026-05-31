I crociati di Trump | viaggio nel movimento di Charlie Kirk che ha conquistato le chiese d’America e prepara il futuro di Maga – Il video

Al primo raduno religioso di Turning Point Usa dopo la morte di Charlie Kirk, il suo nome e la sua presenza sono molto evidenti. Il movimento, che si definisce “crociato di Trump”, ha conquistato le chiese americane e si prepara a influenzare il futuro della politica Maga. Il video dell’evento mostra come il suo spirito sia ancora vivo tra i sostenitori, anche in assenza del fondatore.

Al primo raduno religioso promosso da Turning Point Usa dopo la morte di Charlie Kirk, il fantasma del fondatore è onnipresente. Per i partecipanti del “Make Heaven Crowded tour”, l’attivista conservatore ucciso nel campus dell’Università dello Utah lo scorso settembre non è solo un martire. È il simbolo di un nuovo cristianesimo che è riuscito a unire chiese evangeliche, movimenti carismatici e reti pentecostali e a trasformarli nei crociati del trumpismo. Una galassia in crescita, oggi ramificata in tutte le istituzioni americane, che nel 2024 ha garantito al presidente il sostegno di oltre quattro evangelici bianchi su cinque. E che oggi – sostenuta da una rete di grandi donatori ultraconservatori – è già al lavoro per costruire il dopo Trump. 🔗 Leggi su Open.online

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