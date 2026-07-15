Bruno Mars a San Siro insegna cos’è davvero uno show

Bruno Mars è tornato in Italia e ha eseguito due concerti a San Siro. L’artista ha scelto il celebre stadio per il suo ritorno dopo nove anni, presentando anche il nuovo disco. Per l’occasione, ha fatto il suo ingresso in mini vespa e indossava una sciarpa con i colori dell’Italia. Le serate sono state considerate eventi, attirando un ampio pubblico.

Nove anni. Un nuovo disco. E poi il ritorno. Bruno Mars è di nuovo in Italia e sceglie San Siro per due serate che diventano subito evento con ingresso in mini vespa e sciarpa dell’Italia al collo. The Romantic Tour porta con sé tutto il catalogo dell’hawaiano: il funk delle origini, il soul, il pop, l’esperienza Silk Sonic con Anderson Paak e le nuove venature latine dell’ultimo album che dà il nome al tour. Con una band impeccabile e un pubblico in estasi, Bruno si palesa in una forma pazzesca. Bruninho rimette in riga tutti e ci ricorda una volta per tutte come si costruisce un concerto. Il dubbio non esiste Quando un artista sparisce... 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Bruno Mars ~ The Romantic Tour ~ Las Vegas ~ Full Show

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Temi più discussi: Bruno Mars a San Siro, lo show è servito: The Romantic Tour è funk, soul, pop, tutto!; Bruno Mars a San Siro; Bruno Mars in concerto a Milano: parcheggi, strade chiuse, come arrivare e scaletta; Bruno Mars illumina San Siro come una cattedrale gotica. Fa’ che sia il miglior show di sempre.

Ieri son stato a Milano allo stadio San Siro a vedere Bruno Mars e devo dire che state peggio di noi.San Siro è un vero cesso rispetto al Maradona. Il Maradona cade a pezzi ma San Siro è da Nas x.com

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