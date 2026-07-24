Durante uno spettacolo, un’ospite del pubblico ha ricevuto il microfono dall’artista, che si è avvicinata per consegnarglielo. La fan ha iniziato a cantare, causando un movimento del palco che ha portato a un leggero ondeggiamento della struttura. Il video di quel momento è diventato virale sui social media.

Ci sono momenti che ogni fan sogna a occhi aperti fin dalla fila per il pit: il proprio idolo che si avvicina, ti guarda negli occhi, ti passa il microfono e ti lascia cantare la strofa. Poi c’è quello che è successo davvero durante l’ultima tappa europea di The Weeknd, dove il sogno si è trasformato in uno dei video più esilaranti (e crudeli) dell’estate 2026. Durante uno dei concerti alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam, tappa dell’After Hours Til Dawn Stadium Tour, Abel Tesfaye, vero nome di The Weeknd, si è avvicinato al pubblico per far cantare a una fan un pezzo di “Out of Time”, il brano tratto da Dawn FM. Galeotto il gesto: il cantante allunga il microfono, la ragazza apre la bocca e non esce una nota, esce un urlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - The Weeknd passa il microfono a una fan: lei apre bocca e il palco quasi crolla. Il momento divertente dello show diventa virale sui social – IL VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Weeknd passa il microfono a una fan, il risultato è esilarante - RTL 102.5

Notizie e thread social correlati

The Weeknd passa il microfono a una fan durante il concerto: quello che accade fa ridere il cantante e i socialDurante un concerto, il cantante ha consegnato il microfono a una fan tra la folla.

Laura Pausini e Robbie Williams alla finale dei Mondiali 2026: il gesto involontario sul palco diventa virale sui socialDurante la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, si sono esibiti sul palco Laura Pausini, Robbie Williams e Nicole Scherzinger, cantando...

Argomenti più discussi: The Weeknd passa il microfono a una fan, ma lei urla: la sua reazione è tutta da ridere; The Weeknd in concerto a Milano: parcheggi, strade chiuse, come arrivare e scaletta; The Weeknd a San Siro - Concerti a Milano; The Weeknd in concerto a Milano a San Siro, la possibile scaletta.

ATM e Comune di Milano hanno programmato un servizio straordinario per raggiungere lo stadio San Siro con i mezzi pubblici in occasione dei concerti di The Weeknd il 24, 25 e 26 luglio. eventiatmilano.it/evento/theweek… x.com

[16/08/2026] Concerto di The Weeknd @ Wembley Stadium reddit

The Weeknd passa il microfono a una fan durante il concerto: quello che accade fa ridere il cantante e i socialImmagina di essere a un concerto del tuo artista preferito. Migliaia di persone intorno, ... msn.com