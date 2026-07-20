Durante la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, si sono esibiti sul palco Laura Pausini, Robbie Williams e Nicole Scherzinger, cantando l’inno ufficiale FIFA “Desire”. Un gesto involontario di uno dei cantanti è diventato virale sui social network, attirando l’attenzione degli utenti. La cerimonia si è svolta al termine della partita, con le tre star che hanno interpretato il brano davanti a un pubblico internazionale.

Durante la cerimonia di chiusura della finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, Laura Pausini, Robbie Williams e Nicole Scherzinger hanno interpretato l’inno ufficiale FIFA “Desire”. Nel corso dell’esibizione un gesto involontario di Robbie Williams nei confronti della cantante italiana ha attirato l’attenzione dei telespettatori, diventando rapidamente virale sui social. Ecco cosa è successo e come è nato il brano che ha accompagnato l’intero torneo. Laura Pausini protagonista della cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026. La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina non ha regalato emozioni soltanto sul terreno di gioco.... 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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© Gossipnews.tv - Laura Pausini e Robbie Williams alla finale dei Mondiali 2026: il gesto involontario sul palco diventa virale sui social

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Laura Pausini e Robbie Williams insieme per la Finale dei Mondiali 2026

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La gioia di Laura Pausini: si esibirà con Robbie Williams e Nicole Scherzinger alla finale dei MondialiLaura Pausini si esibirà alla finale dei Mondiali 2026 insieme a Robbie Williams e Nicole Scherzinger, cantando il brano Desire.

Temi più discussi: Laura Pausini e Robbie Williams canteranno Desire prima della finale dei Mondiali 2026; Laura Pausini con Robbie Williams e Nicole Scherzinger alla finale FIFA 2026; Laura Pausini in total blue e strass con Robbie Williams, Madonna scortata da Ronaldo e Ronaldinho nell’half-time della finale mondiale; Mondiali 2026, la cerimonia di chiusura: Laura Pausini e Robbie Williams in blu Fifa. Il discorso di Tom Cruise.

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