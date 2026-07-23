The Weeknd passa il microfono a una fan durante il concerto | quello che accade fa ridere il cantante e i social

Durante un concerto, il cantante ha consegnato il microfono a una fan tra la folla. La donna ha iniziato a cantare, ma ha sbagliato le parole, suscitando ilarità tra il pubblico e il cantante. Il momento è stato condiviso sui social, dove molti hanno commentato con divertimento. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sull’incidente. La scena si è conclusa con il cantante che ha ripreso il microfono e ha continuato lo spettacolo.

Immagina di essere a un concerto del tuo artista preferito. Migliaia di persone intorno, le luci, l’adrenalina. All’improvviso lui si avvicina, ti guarda, ti porge il microfono. Hai sognato questo momento mille volte. E adesso che succede davvero, cosa fai? Se sei come la protagonista di questa storia, semplicemente urli con tutta la voce che hai in gola. È esattamente quello che è successo durante uno dei concerti di The Weeknd alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam, trasformando una giovane fan in una star involontaria del web. Il video della scena è diventato virale in poche ore, raccogliendo milioni di visualizzazioni su TikTok, Instagram e X. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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The Weeknd passa il microfono a una fan, il risultato è esilarante - RTL 102.5

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Durante il suo ultimo concerto ad Amsterdam, The Weeknd si è avvicinato a una fan per farle cantare la sua Out of Time. Questo è il risultato pazzesco. E voi avreste saputo fare di meglio? Video di @keelzak via TT #news #viral #radiodeejay x.com

[16/08/2026] Concerto di The Weeknd @ Wembley Stadium reddit