The Weeknd passa il microfono a una fan durante il concerto | quello che accade fa ridere il cantante e i social
Durante un concerto, il cantante ha consegnato il microfono a una fan tra la folla. La donna ha iniziato a cantare, ma ha sbagliato le parole, suscitando ilarità tra il pubblico e il cantante. Il momento è stato condiviso sui social, dove molti hanno commentato con divertimento. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sull’incidente. La scena si è conclusa con il cantante che ha ripreso il microfono e ha continuato lo spettacolo.
Immagina di essere a un concerto del tuo artista preferito. Migliaia di persone intorno, le luci, l’adrenalina. All’improvviso lui si avvicina, ti guarda, ti porge il microfono. Hai sognato questo momento mille volte. E adesso che succede davvero, cosa fai? Se sei come la protagonista di questa storia, semplicemente urli con tutta la voce che hai in gola. È esattamente quello che è successo durante uno dei concerti di The Weeknd alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam, trasformando una giovane fan in una star involontaria del web. Il video della scena è diventato virale in poche ore, raccogliendo milioni di visualizzazioni su TikTok, Instagram e X. 🔗 Leggi su Screenworld.it
The Weeknd passa il microfono a una fan, il risultato è esilarante - RTL 102.5
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THE WEEKND PASSA IL MICROFONO A UNA FAN... E NON SI ASPETTAVA QUELLO CHE È SUCCESSO! Durante il concerto di The Weeknd ad Amsterdam, il cantante ha deciso di coinvolgere il pubblico in uno dei momenti più emozionanti della serat facebook
Durante il suo ultimo concerto ad Amsterdam, The Weeknd si è avvicinato a una fan per farle cantare la sua Out of Time. Questo è il risultato pazzesco. E voi avreste saputo fare di meglio? Video di @keelzak via TT #news #viral #radiodeejay x.com
[16/08/2026] Concerto di The Weeknd @ Wembley Stadium reddit