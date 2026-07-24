The Dink recensione | un' altra ottima commedia sportiva

Un nuovo film sulla commedia sportiva mette in scena il pickleball, uno sport in rapida crescita. I protagonisti sono un attore noto per ruoli comici e un’attrice con una lunga carriera. La produzione è firmata da un noto attore e regista. La trama ruota attorno a seconde possibilità e alla vitalità di questo sport, offrendo scene leggere e divertenti. La pellicola mira a intrattenere con un mix di humor e dinamismo.

Le seconde possibilità e il dinamismo del il pickleball per un film divertente e divertito. Protagonisti Jake Johnson e Mary Steenburgen. Produce Ben Stiller. Su Apple TV. Chi scrive potrebbe essere una campana rotta, ma davanti a un film come The Dink è giusto ripeterlo: sport e cinema sono una coppia vincente. Magari non vuole annoverarsi tra gli indimenticabili del genere, eppure quello scritto da Sean Clements e diretto da Josh Greenbaum (con produzione targata Ben Stiller) è un ulteriore esempio di quanto i due linguaggi vadano splendidamente d'accordo, esaltandosi a vicenda. Arrivato su Apple TV, The Dink miscela comicità, umorismo e una sapiente traccia che riflette - con leggerezza - sul valore del cambiamento, essenziale in campo quanto fuori. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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