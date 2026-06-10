Lo sgangherato nucleo familiare creato da Filippo Gravino torna nei nuovi episodi in Storia della mia famiglia. Al centro il bisogno di ritrovare un equilibrio che appare sempre più precario. In streaming su Netflix. Il catalogo delle piattaforme streaming è fatto di grandi titoli attesi, di quelli che al lancio rischiano di far saltare i server alla Stranger Things, ma anche di piccole sorprese che arrivano in punta di piedi e riescono a farsi notare e sorprendere poco per volta. È successo nei primi mesi dello scorso anno con due serie che (casualmente?) portavano la stessa firma, quella di Filippo Gravino. Si trattava di A.C.A.B. e, appunto, di Storia della mia famiglia, di cui arrivano nuovi episodi che riportano in scena le precarie dinamiche emotive dei protagonisti, emozionando grazie a un'ottima scrittura e un . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Storia della mia famiglia 2, recensione: la conferma di un'ottima serie

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