Lucky recensione | Anya Taylor-Joy brilla in un' ottima serie thriller

Da movieplayer.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La miniserie Lucky, disponibile su Apple TV, vede la partecipazione di Anya Taylor-Joy che interpreta il ruolo principale. La serie è tratta dal romanzo di Marissa Stapley e si inserisce in una stagione ricca di produzioni di alto livello sulla piattaforma. La narrazione si concentra su vicende tese e suspense, con un cast di attori di rilievo. La produzione è stata rilasciata nella prima metà del 2026, contribuendo alla crescente offerta di contenuti di qualità della piattaforma.

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Anya Taylor-Joy guida un cast di alto livello nella miniserie Lucky, tratta dal di Marissa Stapley e disponibile su Apple TV. Sappiamo di essere ripetitivi, di suonare come il classico disco rotto, ma la sequenza di titoli di valore che Apple TV sta inanellando è incredibile per questa prima metà del 2026. Con la sola eccezione di Outcome, che però era un film, i primi mesi dell'anno ci hanno regalato ottime nuove stagioni e novità come Imperfect Women, Margo ha problemi di soldi, Widow's Bay, Maximum Pleasure Guaranteed, Cape Fear. e ora anche Lucky. Titoli che basterebbero a elevare il livello di qualunque catalogo streaming, ma che per la piattaforma di casa Apple rappresentano una solida conferma, come lo è la . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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LUCKY Apple TV Series Review | Anya Taylor-Joy | Timothy Olyphant | Crime Thriller

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