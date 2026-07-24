TFA Ordinario e INDIRE | la verità su lezioni tirocinio e crediti

Le lezioni del TFA Ordinario sono condotte dall'INDIRE, con programmi identici e laboratori condivisi. La formazione non prevede riduzioni o differenze tra le due modalità, e gli stessi crediti vengono riconosciuti in entrambi i percorsi. La questione sulla differenza tra TFA Ordinario e INDIRE si riduce a un’unica realtà, senza variazioni nel contenuto o nelle modalità di insegnamento.

Il confronto tra TFA Ordinario e INDIRE viene spesso raccontato male. La verità è un'altra: stessa teoria, stessi laboratori e nessuno sconto sulla formazione. Cambia solo il tirocinio, perché l'esperienza reale in classe non è una simulazione.TFA Ordinario vs. INDIRE: BASTA IPOCRISIE. La verità su lezioni, tirocinio e "crediti"C'è una narrazione pigra e un po' elitaria che continua a circolare nel mondo della scuola: l'idea che il TFA Ordinario da 60 CFU sia l'unica "vera" formazione, mentre i percorsi INDIRE (ex D.L. 712024 per triennalisti e titoli esteri) siano una sorta di "scorciatoia" o un titolo "svilito".È ora di smontare questa narrazione punto per punto, guardando alla realtà dei fatti, alla normativa e alla logica pedagogica. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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Concorso docenti | TFA sostegno 2026: troppa teoria, zero strategia (la verità nuda e cruda)

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