Sostegno equiparazione in GPS di punteggio TFA ordinario e corsi Indire | sentenza TAR Lazio attesa a luglio

Il 6 maggio il TAR del Lazio ha deciso di rinviare l’udienza di merito relativa a un ricorso promosso dal Collettivo Docenti di Sostegno Specializzati. La nuova data stabilita è l’8 luglio 2026. La causa riguarda l’equiparazione in GPS del punteggio ottenuto con il TFA ordinario e i corsi Indire. La sentenza attesa si riferisce a questioni di riconoscimento e trattamento dei punteggi per i docenti di sostegno.

Lo scorso 6 maggio il TAR del Lazio ha disposto il rinvio dell’udienza di merito in riferimento al ricorso presentato dal Collettivo Docenti di Sostegno Specializzati: la data fissata è l’8 luglio 2026. Il Tribunale ha deciso di rinviare a seguito del silenzio del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), il quale non ha al momento depositato la relazione tecnica richiesta dai magistrati per chiarire l'interpretazione normativa e l'impatto della stessa sul sistema di reclutamento. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Dibattito PUNTEGGIO TFA INDIRE

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