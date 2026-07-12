Docenti di sostegno | la verità su TFA ordinario e mobilità al Sud

Il sistema scolastico italiano vive una crisi nel reclutamento dei docenti di sostegno, con un elevato esodo interregionale. I dati ufficiali mostrano che il TFA ordinario non riesce a coprire le esigenze e le mobilità verso il Sud aumentano. La situazione evidenzia limiti strutturali nel percorso di formazione e nelle politiche di assunzione, costringendo a interventi urgenti per affrontare la carenza di insegnanti di sostegno.

Il sistema scolastico italiano affronta una crisi profonda legata al reclutamento dei docenti di sostegno. I dati ufficiali svelano un esodo interregionale preoccupante, evidenziando i limiti del TFA ordinario e spingendo verso la necessità di un cambiamento strutturale.L’ipocrisia del Sostegno: tra il monopolio del TFA ordinario, il passaggio di ruolo e l'esodo al SudIl sistema scolastico italiano si trova davanti a un bivio cruciale per il futuro dell'inclusione, ma per affrontarlo è necessario squarciare il velo di ipocrisia che da anni avvolge il reclutamento e la formazione dei docenti di sostegno. Negli ultimi mesi abbiamo assistito alle barricate ideologiche e corporative sollevate dai difensori del cosiddetto "TFA ordinario". 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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Concorso docenti | TFA sostegno 2026: troppa teoria, zero strategia (la verità nuda e cruda)

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