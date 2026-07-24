Le telecamere di sicurezza mostrano il volto di un uomo durante la rapina di mercoledì pomeriggio a Braccagni, nel Grossetano. Le testimonianze raccolte confermano la presenza di un individuo armato che ha aggredito il corriere, portando via il contenuto del veicolo. La polizia sta analizzando le immagini e ascoltando i testimoni per identificare gli autori. Le indagini sono ancora in corso e puntano a ricostruire l'intera dinamica dell'evento.

GROSSETO Proseguono serrate le indagini della squadra mobile della Questura di Grosseto per risalire agli autori della brutale rapina messa a segno mercoledì pomeriggio a Braccagni, ai danni di un corriere impegnato nelle consegne quotidiane. Nonostante il tempestivo intervento delle forze dell’ordine subito dopo l’allarme, i due malviventi, che hanno aggredito e picchiato selvaggiamente il lavoratore per sottrargli il carico, sono al momento ancora in fuga e le ricerche proseguono a tutto campo. L’assalto si è consumato poco dopo l’ora di pranzo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il corriere è stato bloccato improvvisamente dai due aggressori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Testimonianze ed esame delle telecamere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tonino Pireddu ucciso a colpi di fucile davanti a casa: il killer ripreso dalle telecamere

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Giustizia civile ed esame forense, alla Camera i contributi delle reggine Stilo e Faraone

Esame per la patente con auricolare e mini telecamere, denunciato un 44enneUn uomo di 44 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo aver tentato di superare l’esame per la patente di guida usando un auricolare e...

Temi più discussi: Testimonianze ed esame delle telecamere; Torture e stupri sui migranti: l'Aja apre il processo sul Sistema Libia (e sulle complicità dell'Europa); Registra le violenze del padre, per la Cassazione i video WhatsApp sono prove utilizzabili; Morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia.

Testimonianze ed esame delle telecamereGROSSETO Proseguono serrate le indagini della squadra mobile della Questura di Grosseto per risalire agli autori della brutale rapina messa ... msn.com

Perugia, salta la testimonianza di Luis Suarez per problemi tecnici sull'esame farsaPERUGIA - Problemi tecnici tra Perugia e la Florida e salta l'attesa testimonianza di Luis Suarez nel processo sul suo cosiddetto esame farsa all'Università per stranieri. Ieri, a oltre 4 anni dallo ... ilmessaggero.it