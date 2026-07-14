Un uomo di 44 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo aver tentato di superare l’esame per la patente di guida usando un auricolare e mini telecamere. Durante la prova, è stato scoperto e fermato dalle forze dell’ordine. L’uomo è stato quindi segnalato alle autorità competenti. La verifica ha confermato l’utilizzo di dispositivi non consentiti durante l’esame.

Macerata, 14 luglio 2026 - Con auricolare e mini telecamere tenta di superare l’esame per la patente di guida. Ma viene scoperto e denunciato dalla Polizia di Stato. Nella mattinata di ieri un cittadino di origini pakistane, 44enne, è finito nei guai dopo essere stato sorpreso negli uffici della Motorizzazione Civile di Macerata mentre tentava di sostenere l’esame teorico per il conseguimento della patente di giuda nascondendo dei dispositivi elettronici che gli permettevano di ricevere da remoto le indicazioni necessarie per superare la prova. È stata l’intuizione del funzionario della Motorizzazione Civile a segnalare al numero unico di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Esame per la patente con auricolare e mini telecamere, denunciato un 44enne

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