Giustizia civile ed esame forense alla Camera i contributi delle reggine Stilo e Faraone

Nella sala G. Matteotti di palazzo Theodoli-Bianchelli, alla Camera dei deputati, si è tenuto ieri un convegno dedicato alla presentazione della terza edizione del “Manuale di diritto processuale civile” e del volume “Verso la Toga – Manuale di preparazione all’esame di abilitazione forense”. L’incontro ha visto la partecipazione di due professioniste provenienti dalla provincia di Reggio Calabria, Stilo e Faraone, che hanno contribuito con i loro interventi.

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Presso la Camera dei deputati, nella sala G. Matteotti di palazzo Theodoli-Bianchelli, si è svolto ieri mattina il convegno di presentazione della III edizione del “Manuale di diritto processuale civile” e del volume “Verso la Toga – Manuale di preparazione all’esame di abilitazione forense”.🔗 Leggi su Reggiotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giustizia: Assotutela, bene avvio tavolo su esame abilitazione forenseIl ministero della Giustizia ha avviato un tavolo tecnico di confronto per discutere le modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione forense... Rottamazione quinquies, Camera civile salentina chiede di includere i debiti con Cassa forenseLECCE - Il 30 aprile si avvicina e con questo la scadenza per aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali, la cosiddetta rottamazione... Temi più discussi: Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense; Avvocati, primo sì alla riforma dell’ordinamento forense; Giustizia e PNRR: digitalizzazione incompleta e sistemi che rischiano di rallentare i processi; Riforma forense, primo sì in Commissione – Greco (Cnf): Passaggio significativo. Avvocati, arriva la riforma dell’ordinamento forense: cosa cambia per professione, tirocinio ed esameRiforma dell’ordinamento forense: delega al Governo su accesso, compensi, società, CNF, disciplina, tirocinio ed esame di Stato. diritto.it Esame avvocato 2026-27: le prime ipotesi sulle modalitàDopo settimane di incertezza seguite alla mancata proroga delle modalità d’esame adottate nelle ultime sessioni, dal tavolo di confronto tra Ministero della Giustizia, Consiglio nazionale forense e ... diritto.it