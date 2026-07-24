Un uomo è stato arrestato dopo aver minacciato la compagna e i figli con una pistola a salve. Aveva trasformato la vita familiare in un clima di paura, usando violenze fisiche e minacce continue. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto una segnalazione e ha fermato l’uomo, che aveva fatto della propria casa un ambiente intimidatorio. La donna e i figli sono stati messi in sicurezza.

Aveva trasformato la vita familiare in un regime di paura, usando violenze fisiche, minacce e perfino una pistola scacciacani per intimidire la convivente e i loro figli minorenni. Perché evidentemente, quando mancano rispetto, coraggio e dignità, qualcuno pensa di poterli sostituire con un caricatore pieno di cartucce a salve. I Carabinieri di Sansepolcro hanno arrestato in flagranza un uomo ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari. L’intervento è partito dalla segnalazione di un’amica della donna, preoccupata per la sua incolumità dopo aver saputo che l’uomo avrebbe più volte utilizzato una pistola per spaventare i familiari. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Terrorizzava compagna e figli con una pistola a salve: arrestato l’uomo che aveva scambiato casa per un poligono

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