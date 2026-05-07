Un arresto e diversi sequestri a Siracusa nella mattinata di mercoledì. Un uomo di trentacinque anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura locale nell’ambito di un’attività di contrasto al traffico di armi e sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto dopo una perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento di armi, munizioni e droga. L’indagato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Operazione della Polizia di Stato: i dettagli dell’arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella mattinata di mercoledì, quando gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Siracusa hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di un uomo di trentacinque anni.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Siracusa, fucile rubato e "miele dello sballo" in casa: arrestato un 35enne, aveva anche una pistola

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Stamattina tutti in sella coi Bikers della questura di Siracusa da cui vi danno un caloroso buongiorno. Anche su due ruote vogliamo #essercisempre - facebook.com facebook