Nella serata di ieri a Torremaggiore, in provincia di Foggia, una partita di calcetto si è trasformata in una rissa, durante la quale sono stati esplosi alcuni colpi a salve. Un uomo è stato aggredito nel corso dei disordini, che hanno coinvolto più persone presenti sul campo. La scena è terminata con l’intervento delle forze dell’ordine, che stanno ora indagando sui fatti e sui responsabili di quanto accaduto. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali conseguenze o motivazioni dell’incidente.

Partita di calcetto finita in rissa tra spari con colpi a salve con un uomo aggredito. E’ quanto sarebbe accaduto nella serata di ieri a Torremaggiore, in provincia di Foggia, dove al termine di una partita di calcetto, un gruppo di ventenni avrebbe avuto una discussione iniziata nel campo di calcetto e finita per strada, in via Berlinguer. Nell’area condominiale della cittadina sarebbero stati esplosi anche alcuni colpi in aria con una pistola ‘a salve’. Nella discussione sarebbe stato ferito anche il padre di uno dei ragazzi, intervenuto per difendere il figlio ma nella colluttazione l’uomo sarebbe stato colpito alla testa con un pugno. Soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale, l’uomo non sarebbe in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Partita di calcetto finisce in rissa. Spari con una pistola a salve e un uomo aggredito

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When Brothers Fall | DRAMA | Full Movie in English

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