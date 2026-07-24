Terremoto oggi nelle Marche scossa di magnitudo 3.2 con epicentro a Penna San Giovanni | avvertito fino ad Ascoli

Da fanpage.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi nelle Marche si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 con epicentro tra Penna San Giovanni e Sant'Angelo in Pontano. La scossa è stata avvertita anche ad Ascoli, ma non sono stati segnalati danni.

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Scossa di magnitudo 3.2 ha colpito la provincia di Macerata con epicentro tra Penna San Giovanni e Sant'Angelo in Pontano. Distintamente avvertito dalla popolazione ma non si segnalano danni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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