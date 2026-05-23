Terremoto oggi a Macerata scossa nella notte di magnitudo 3,6 con epicentro a Fiordimonte

Notizia in breve

Una scossa di terremoto di magnitudo 3,6 è stata registrata nella notte a Macerata, con epicentro a Fiordimonte. L'evento sismico si è verificato poco dopo le due, a circa 5 chilometri dal comune, e si è sentito anche in zone vicine. La profondità stimata è di 8 chilometri. Numerose segnalazioni sono arrivate sui social network da parte di persone che hanno avvertito il movimento. Non sono stati riportati danni o feriti.