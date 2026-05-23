Terremoto oggi a Macerata scossa nella notte di magnitudo 3,6 con epicentro a Fiordimonte
Una scossa di terremoto di magnitudo 3,6 è stata registrata nella notte a Macerata, con epicentro a Fiordimonte. L'evento sismico si è verificato poco dopo le due, a circa 5 chilometri dal comune, e si è sentito anche in zone vicine. La profondità stimata è di 8 chilometri. Numerose segnalazioni sono arrivate sui social network da parte di persone che hanno avvertito il movimento. Non sono stati riportati danni o feriti.
La scossa di terremoto avvertita poco dopo le due di notte a 5 chilometri dal comune nella provincia marchigiana: diverse le segnalazioni sui social, il sisma localizzato a una profondità di 8 chilometri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
terremoto vicino a Macerata, Italia aggiornamenti in tempo reale oggi: terremoto di magnitudo 3.0 h
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