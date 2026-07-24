Durante la notte, nel Mar Tirreno meridionale tra Sicilia e Calabria, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4.5. L’epicentro è stato localizzato nelle acque tra le Isole Eolie. Finora, non sono stati segnalati danni a persone o edifici. La terra ha tremato in modo avvertito dalla popolazione nella zona, ma nessuna conseguenza grave è stata registrata.

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 è stata rilevata durante la notte nel Mar Tirreno meridionale, in mare tra la Sicilia e la Calabria. Il sisma ha interessato l’area delle Isole Eolie e, secondo le informazioni disponibili, non ha provocato danni a persone o strutture. La rilevazione è avvenuta poco prima dell’una, in un tratto di mare già noto per la sua attività sismica. L’evento è stato registrato dagli strumenti dell’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ha localizzato il punto di origine a largo delle coste meridionali. Pur trattandosi di una scossa di intensità significativa, il terremoto ha avuto un ipocentro molto profondo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Segui gli aggiornamenti su Terremoto.

© Tvzap.it - Terremoto in Italia, la scossaa spaventa tutti: “È successo di nuovo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Terremoto in Calabria, la scossa 6.2 ripresa in diretta: i video da tutto il Sud Italia

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Terremoto in Italia. Dove è successo: tutti i particolari

Terremoto in Italia! Cosa è successo e dove: tutti i particolariUna scossa di terremoto di magnitudo non specificata si è verificata in Calabria poco dopo la mezzanotte, interessando il Sud Italia.

Temi più discussi: Terremoto Umbria, scossa di magnitudo 3.0 a Spoleto, tutti i dettagli; Terremoti e calamità naturali: quando la tecnologia diventa un valido alleato per prevedere i disastri naturali; Terremoto al largo di Stromboli, nuova scossa di magnitudo 4,5 sentita in Sicilia e Calabria; Terremoto Centro Italia: Amatrice, la messa per il decennale del sisma sarà celebrata dal card. Zuppi.

Terremoto in #Venezuela : continua il sostegno del Sistema Italia per la popolazione colpita. Leggi nota di @ItalyMFA esteri.it/it/sala_stampa… x.com

La terra trema in Italia: sisma rilevato durante la notteUna scossa di terremoto di magnitudo ML 2.1 è stata registrata nella notte tra il 23 ... msn.com

Ancora un terremoto in Italia: gli esperti monitorano la situazioneUna scossa di terremoto di magnitudo locale (ML) 2.0 è stata registrata nel pomeriggio di martedì 22 luglio 2026, precisamente alle 14:20:16, nell’area della provincia di Catanzaro. Il sisma è stato l ... msn.com