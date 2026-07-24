Terremoto in Italia la scossaa spaventa tutti | È successo di nuovo
Durante la notte, nel Mar Tirreno meridionale tra Sicilia e Calabria, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4.5. L’epicentro è stato localizzato nelle acque tra le Isole Eolie. Finora, non sono stati segnalati danni a persone o edifici. La terra ha tremato in modo avvertito dalla popolazione nella zona, ma nessuna conseguenza grave è stata registrata.
Una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 è stata rilevata durante la notte nel Mar Tirreno meridionale, in mare tra la Sicilia e la Calabria. Il sisma ha interessato l’area delle Isole Eolie e, secondo le informazioni disponibili, non ha provocato danni a persone o strutture. La rilevazione è avvenuta poco prima dell’una, in un tratto di mare già noto per la sua attività sismica. L’evento è stato registrato dagli strumenti dell’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ha localizzato il punto di origine a largo delle coste meridionali. Pur trattandosi di una scossa di intensità significativa, il terremoto ha avuto un ipocentro molto profondo. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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