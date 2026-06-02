Terremoto in Italia Dove è successo | tutti i particolari

Un terremoto si è verificato in Italia, colpendo varie zone del paese. L’evento si è verificato durante la notte, causando un rumore sordo e una sensazione di pressione allo stomaco tra le persone coinvolte. Non sono stati segnalati danni gravi o feriti al momento. Le autorità stanno valutando la situazione e monitorano eventuali sviluppi. La scossa è stata percepita in diverse aree, ma i dettagli precisi sulla magnitudo e l’epicentro non sono ancora stati comunicati ufficialmente.

Prima il silenzio della notte, poi quel rumore sordo e la sensazione inconfondibile che ti stringe lo stomaco. Letti che vibrano, lampadari che oscillano, telefoni che si accendono tutti insieme. In pochi secondi, nel Sud Italia, la stessa domanda è rimbalzata da una casa all’altra: “Lo senti anche tu?”. È stata una di quelle scosse che non ti lascia il tempo di capire se stai sognando o se sta davvero succedendo. E mentre sui social iniziavano ad arrivare messaggi, vocali, video e testimonianze, un dato ha iniziato a circolare con forza, facendo crescere la paura: il terremoto era stato molto potente. Secondo le rilevazioni dell’Ingv, il sisma è stato registrato alle 00. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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TERREMOTO IN ITALIA: DOPPIA FORTE SCOSSA NEL NORD. PAURA PER LA POPOLAZIONE

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