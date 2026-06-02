Terremoto in Italia! Cosa è successo e dove | tutti i particolari

Una scossa di terremoto di magnitudo non specificata si è verificata in Calabria poco dopo la mezzanotte, interessando il Sud Italia. Non sono stati segnalati danni a persone o strutture. La popolazione ha avvertito la scossa, ma non ci sono state evacuazioni o incidenti rilevanti. Le autorità stanno monitorando la situazione e non sono stati emessi avvisi di ulteriore attività sismica.

Una potente scossa di terremoto in Calabria ha interessato il Sud Italia poco dopo la mezzanotte, causando apprensione tra la popolazione ma senza effetti dannosi segnalati. Il sisma è stato registrato alle 00.12 e ha raggiunto magnitudo 6.2, con epicentro localizzato in mare al largo della costa cosentina. Il movimento tellurico è stato percepito chiaramente in diverse regioni meridionali. In particolare, numerose segnalazioni riferiscono di una scossa avvertita in Calabria, Sicilia, Puglia e Basilicata, oltre che in altre aree del Mezzogiorno, con riscontri immediati anche attraverso i social network. Le rilevazioni dell’ Ingv indicano che l’evento si è originato a una profondità di circa 250 chilometri sotto il livello del mare. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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TERREMOTO IN ITALIA: LA SCOSSA AVVERTITA IN SICILIA. ECCO MAGNITUDO E DATI

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